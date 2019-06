Nach dem Boots-Drama Wladimir Klitschko: Er meldet sich erstmals persönlich nach dem Feuer

Wladimir Klitschko (43) war mit seiner Familie und einigen Freunden am Montagmorgen auf einem gecharterten Boot von Ibiza nach Mallorca unterwegs, als ein Feuer an Bord ausbrach. "Uns geht es allen gut", schreibt Klitschko jetzt unter das Foto eines Feuerwehrmanns auf Instagram. "Wir fuhren durch raues Wasser und entdeckten plötzlich Feuer - ungefähr sieben Seemeilen von der Küste entfernt." Sie hätten Hilfe von der Küstenwache und der Feuerwehr von Mallorca erhalten. "Es hat eine Weile gedauert, bis die Situation unter Kontrolle war", erzählt der Box-Star in seinem Post weiter.