Nach dem Aus von Samu Haber "The Voice of Germany": Ist Paddy Kelly der neue Juror?

In wenigen Wochen geht es wieder los: Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany" starten dann mit einer veränderten Jury. Denn Samu Haber (42) hat vor Kurzem bereits angekündigt, vorerst nicht mehr Teil der Show zu sein. Wie nun die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll sein Nachfolger aber bereits gefunden sein: Michael Patrick "Paddy" Kelly (40, "iD")!