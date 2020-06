Nach dem Aus von RTL Formel 1 ab 2021 nur noch bei Sky

Darüber hinaus kündigte der Sender an, mit "Sky Sport F1" sogar einen eigenen Kanal zu starten, der 24 Stunden täglich Motorsport übertragen wird. Auch die Live-Übertragungen der Rennwochenenden inklusive der Freien Trainings am Freitag, des Qualifyings am Samstag und des eigentlichen Rennens am Sonntag werden darüber zu sehen sein. Als Experte soll weiterhin der Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (44) vor der Kamera stehen.