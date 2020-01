Nach dem Aus am Samstag Dschungelcamp 2020: Diese Phobie hat Toni Trips nun davon

Sie haben ja ein Spinnennetz-Tattoo. Wie war es denn für Sie, den echten und ziemlich gefährlichen Trichternetzspinnen zu begegnen?

Trips: Raúl [Richter] und ich haben sogar fünf Stück gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, und das auch noch in nur einer Nacht. Eine davon krabbelte ja sogar direkt unter Raúls Bein in seine Hose rein. Das war schon krass. Es ist nichts passiert, aber nachdem ich dem Tod ins Auge geblickt habe, habe ich schon etwas mehr Panik davor. Ich bin quasi ohne Spinnenphobie in das Dschungelcamp gegangen und jetzt, nachdem ich diesen Tieren begegnet bin, gehe ich mit einer Spinnenphobie wieder heraus (lacht).