Nach dem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" Hat Luke Mockridge alles nur inszeniert? Das sagt Sat.1

War die ganze Show nur inszeniert? Davon sind etliche Fans und Zuschauer überzeugt und spekulieren, dass Mockridge für seine neue TV-Show beim "ZDF-Fernsehgarten" gedreht haben könnte. Dafür spricht auch, dass der Comedian ein eigenes Kamerateam dabei und Mitarbeiter der Sendung interviewt hatte. Am 13. September startet seine neue Sendung "LUKE! Die Greatnightshow" in Sat.1. Doch auch der Sender hält sich auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bedeckt.