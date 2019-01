Am Freitag geht das RTL-Dschungelcamp los. Neben Sibylle Rauch, Bastian Yotta und Evelyn Burdecki ist auch Doreen Dietel dabei. Nach ihrem Rausschmiss bei "Dahoam is Dahoam" ist Dietel also bald wieder im TV zu sehen. Warum macht sie in der Ekel-Show mit? Was erwartet sie sich von der Teilnahme?