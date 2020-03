Nach Corona-Infektion Prinz Charles beendet Selbstisolation nach sieben Tagen

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Prinz Charles (71) positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der britische Royal befand sich seither auf Schloss Balmoral in Schottland in Selbstisolation. Diese soll nun ein Ende haben. Wie unter anderem "The Mirror" einen Sprecher von Clarence House zitiert, habe der Prinz von Wales "nach Rücksprache mit seinem Arzt" die Isolation nach sieben Tagen beendet. Er sei "bei guter Gesundheit".