Nach Corona-Infektion in Spanien Prinz Joachim von Belgien entschuldigt sich für illegale Corona-Party

Am Dienstag (26. Mai) besuchte Prinz Joachim von Belgien (28) eine Party im spanischen Córdoba, an der "El Pais" zufolge 27 Personen teilnahmen - deutlich mehr als wegen der Corona-Pandemie derzeit erlaubt sind. Einen Tag später zeigte der Neffe von König Philippe von Belgien (60) Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, die am Donnerstag (28. Mai) bestätigt wurde. In einer öffentlichen Erklärung zeigt sich der Prinz nun reumütig.