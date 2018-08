Nach Chaos-Wochenende Flughafen verteilt 50-Euro-Gutscheine an Betroffene

München - Nach der Sicherheitspanne am letzten Juli-Wochenende bei der rund 32.000 Passagiere am Flughafen festsaßen, verschenkt die Flughafen München GmbH jetzt 50-Euro-Gutscheine an die Betroffenen. Die Gutscheine gelten für Läden und Restaurants am Airport und sind drei Jahre lang gültig. Die Gutscheine sollen alle Fluggäste bekommen, deren Flug entweder ganz ausfiel oder mindestens um eine Stunde verspätet war.