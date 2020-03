Eine andere RTL-Sendung hat bereits bestimmte Vorsichtsmaßnahmen aufgrund von Corona ergriffen. Bei der Tanz-Show "Let's Dance" verzichtet man auf Bussis und Umarmungen - eine Hygieneregel zur Minimierung des Ansteckungsrisikos. Für "DSDS" will man vorerst davon absehen. "Sollten diese Weisungen herausgeben, werden wir bzw. die Produktionsfirmen diese selbstverständlich umsetzen. Solange halten wir uns bei den RTL-Shows mit Publikum an die empfohlenen Präventionsmaßnahmen wie: Aktive Information der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene etc."