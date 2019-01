Vanessa Mai strahlt wieder, weiß aber auch, in welch ständiger Gefahr sie sich bewegt. Die AZ trifft den Schlager-Star am Rande des E.ON-Plus-Events in München und spricht mit der 26-Jährigen über ihren Bühnen-Unfall, das Privatleben mit Ehemann Andreas Ferber und ihre hitzig diskutierten Nacktbilder auf Instagram.