Gadheim - Eine hübsche halbrunde Sitzbank mit Tisch, drei Fahnenmasten, ein Mülleimer und ein Findling aus Muschelkalk, aus dem schräg ein rot-weiß gestreifter Mast ragt – fertig. Das ist er also, der zukünftige geografische Mittelpunkt der EU, auf einem Acker am Rand des Dorfes Gadheim, einem Ortsteil von Veitshöchheim. Durch den Brexit verschiebt sich der geografische Mittelpunkt der EU um nicht einmal 60 Kilometer Luftlinie: Zuvor lag er in Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg.