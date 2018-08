Absolut recht hat er aber hinsichtlich der Radl-Rambos und Rennfahrer aller Altersklassen und Geschlechts. Diese stellen eine lebensgefährliche Plage für alle, besonders aber ältere Menschen und Kinder dar. Sie verwechseln den städtischen Verkehrsraum mit einer Mountainbike- oder Radrennstrecke. Dabei nehmen sie billigend in Kauf, langsamere Radler zu touchieren, abzudrängen oder zu Fall zu bringen. Dabei geben sie vor dem Überholen nicht einmal ein Klingelwarnzeichen. Meist schon deshalb nicht, weil ihre Sportgeräte gar keine Klingel haben. Was wir brauchen, sind mehr und ausreichend breite und gut asphaltierte Radwege mit sicheren Kreuzungen.

Noch dringender bräuchten wir rücksichtsvolle Menschen auf den Fahrrädern und in den Autos, die sich an Verkehrsvorschriften halten und Respekt vor allen anderen haben.

Bernhard Kroiss

Es geht doch

Aus ganzem Herzen gebe ich Herrn Springer recht, was die Rempel-Rumpel-Bürgersteig-Radler angeht! Auch ich sage den auf dem Bürgersteig radelnden Mitbürgern gerne, dass wir doch Radwege haben – und werde dann als alles Mögliche tituliert. Eine Ausnahme gestern: Der in falscher Fahrtrichtung fahrende Mann sagte mindestens dreimal "Entschuldigung". Erstaunlich, aber sehr erfreulich. Und er wechselte dann auch auf die andere Straßenseite – auf den Radweg, es geht doch!

Irmingard Füchsle

Die Stadt verroht

Danke, Herr Springer! Darf ich Sie und OB Reiter auf einen Spaziergang vom Odeonsplatz zur Theresienstraße einladen und über das Thema Radfahrer diskutieren? Glauben Sie mir, wir sind noch nicht an der Ecke Barer Straße angelangt, da mussten wir uns mindestens fünfmal dafür entschuldigen, dass wir als Fußgänger auf dem Gehweg gehen. Überqueren wir die Kreuzung bei Grün, dann wird es nahezu lebensgefährlich, denn dann schießen die Radl von sämtlichen Seiten, egal welche Farbe die Ampel zeigt, zwischen unseren Beinen hindurch. Spätestens jetzt schreien Sie, lieber Herr Springer, nach der Säge.

Ich unterstütze Sie dabei. Herr Bürgermeister, die Stadt München verroht – und welche Lösungen hat die Stadtverwaltung? Als lösungsorientierter Bürger arbeite ich gerne ehrenamtlich mit!

Patrizia Rauch

Kennzeichenpflicht!

Ich bin 54 Jahre alt und seit fast 25 Jahren im technischen Außendienst in München unterwegs. Dem Artikel über die Radl-Rambos kann ich nur zustimmen. Meiner Meinung nach müssen auch die Radfahrer kennzeichnungspflichtig werden. Nur so ist diesem Problem beizukommen. Leider... – ist aber so.

Andreas Blickle

Videoüberwachung

Ich habe alles wie Christian Springer erlebt und hatte bisher Riesenglück, dass es noch zu keinen schwerwiegenderen Zusammenstößen gekommen ist, denn die Rechtsprechung ist da leider haftungstechnisch absolut ungerecht unterwegs (gegen Kfz-Nutzer, Gefährdungshaftung). Ich wäre sogar für die Videoüberwachung, dann wären sicher massig zu Unrecht gegen Kfz-Nutzer ausgesprochene Urteile anders ausgesprochen.

Ahmet Tanriverdi

Egos groß wie SUVs

Ich denke, die Autofahrer sollten den Radlfahrern gegenüber mehr Respekt und Achtsamkeit walten lassen, schließlich schonen wir die Umwelt, benötigen weniger Platz und bewegen uns mit eigener Muskelkraft, ich zumindest.

Die Autofahrer hingegen benötigen ein Vielfaches an Gewicht, Platz und nicht erneuerbare Energie, verschmutzen die Luft und sind auch noch genervt, weil es so viele davon gibt. Die Radlfahrer, meist auch stolze Autobesitzer, nerven, weil ihr Ego dem Verhalten nach genauso groß ist wie ihr Auto und leider oft so groß wie die idiotischen SUVs, die eigentlich total asozial sind, nicht für die Stadt geeignet, und die Parkplatznot noch vergrößern.

M. Leuschner

Radweg ignoriert

Ich wohne in der Albert- Schweitzer-Straße. Da ist bei mir gleich eine Bushaltestelle mit drei Busfahrlinien, ich selber fahre lieber mit Bus und U-Bahn und auch Tram. Bei mir ist auch ein Radweg, beidseitig, es halten sich aber "nur" die älteren Personen dran – die jungen überhaupt nicht. Es ist schon paarmal ein Unfall mit Radfahrer und Bus passiert, bei denen die Leute ausgestiegen sind und die Radfahrer mit Tempo gekommen sind.

Petra Keilhofer

Nicht nur Rambos

Nur weil einer wie Springer Probleme mit der Kunst des Radfahrens hat und deswegen aus Prinzip Auto fährt, muss er nicht gleich alle Radfahrer als Radl-Rambos bezeichnen. Christian, fahr doch nur einmal mit dem Radl komplett durch München und versuche, diese Fahrt zu überleben.

An vielen Stellen gibt’s immer noch keine Radwege, oder sie sind zugeparkt, Fußgänger und Hunde laufen permanent auf dem oder über den Radweg, Autofahrer schauen kaum beim Abbiegen, viele Ampeln sind pro Auto geschaltet, plötzlich aufgehende Autotüren haben schon so manchen ins Jenseits befördert, etc. Es stimmt, dass es einige Uneinsichtige gibt, aber die gibt’s überall. Und zuletzt noch eine Frage an Christian: Weißt du, was die vielen weißen Räder an Kreuzungen bedeuten? Ich kenne praktisch keinen Fall, an dem ein Radlfahrer einen Fußgänger oder gar einen Autofahrer getötet hätte.

Dieter Ittmann

Schilder für Pedelecs

Als Vielradlerin in München muss ich ebenfalls feststellen, dass diese rücksichtslosen Radler langsam überhandnehmen. Wenn es möglich ist (zum Beispiel beim Halt an der Ampel, wenn sie dann überhaupt anhalten), stelle ich so einen Rambo meist freundlich zur Rede. Die Reaktionen sind sehr interessant!

Bedingt durch die mittlerweile vielen Pedelecs ist die Geschwindigkeit dieser Verkehrsgenossen ziemlich rasant, so dass die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer steigt. Bei Einigen hat man den Eindruck, dass sie ihr Gefährt nicht ganz beherrschen. Ich wäre dafür, dass zumindest die Pedelecs mit Nummernschildern versehen werden.

Heide Körner

Keine Hoffnung

Es ist mittlerweile ein Glücksfall, wenn man Radlern begegnet, die sich vorausschauend und rücksichtsvoll verhalten. Ich bin Autofahrer und Radfahrer und außerdem Fußgänger mit Hund, was mich schon zum natürlichen Feind der Rambos macht. Letztere erwarten nämlich, dass man jederzeit und an jedem Ort Platz macht, und das bitte blitzartig, denn Ausweichen oder gar Bremsen sind Verhaltensweisen, die in der Vorstellung dieser Leute so gut wie nicht vorkommen.

In den letzten beiden Wochen ist es mir mit viel Glück gelungen, drei Beinaheunfälle zu vermeiden. Ich habe keine Hoffnung, dass man ohne Verpflichtung für ein Nummernschild am Fahrrad eine Verbesserung erreichen kann.

Hermann Miltz

