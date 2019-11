Bei dieser Suche nach einem Übungsleiter will sich zumindest Hasan Ismaik nicht einmischen. Der Investor der Löwen kündigte im Interview mit dem "BR" an, sich nicht an der Trainersuche zu beteiligen. "Der Verein hat die letzten Jahre 50+1 mehrmals eingesetzt, was mich dazu bringt, dass ich mich da raushalte", so Ismaik.