Nach Besuch in den Südstaaten Britney Spears war ihren Kindern zuliebe zwei Wochen in Quarantäne

Britney Spears (38, "Oops!...I did it again") begab sich offenbar zwei Wochen in Quarantäne, um ihre Kinder Sean (14) und Jayden (13) sehen zu können. Das habe laut "TMZ" der Vater ihrer Kinder, Kevin Federline (42) von ihr verlangt, nachdem sie Ende April ihre Familie in Louisiana besucht habe.