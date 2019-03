Nach Bestechungsskandal Lori Loughlin: So geht es für die Familie weiter

Wie das US-Portal "TMZ" weiter berichtete, sollen Loughlin und ihr Ehegatte, Mossimo Giannulli (55), mit der Entscheidung ihrer Kinder einverstanden gewesen sein. Sie seien sich darüber einig, dass die Schwestern an der Universität unter Schikanen leiden würden. Es käme vorerst auch keine andere Hochschule in Frage, heißt es. Das Paar soll angeblich 500.000 Dollar gezahlt haben, damit die Töchter Teil des Ruderteams an der USC werden, so die Anschuldigungen.