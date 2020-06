Oberprex/Hof - Vom beschaulichen Wirtshaus zu einer zentralen Anlaufstelle für Neonazis: Vor sechs Jahren wurde das Haus in Oberprex (Kreis Hof) von den Behörden beschlagnahmt. Muss es jetzt wieder zurückgegeben werden? Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat sich gestern mit dieser Frage beschäftigt, eine Entscheidung gibt es aber noch nicht. In erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth hat die Besitzerin verloren.