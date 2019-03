Nach Bericht über Israel-Konflikt Andrea Kiewel kritisiert die "Tagesschau"

ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel (53) hat für die "Jüdische Allgemeine" die Journalisten der "Tagesschau" vom vergangenen Dienstag scharf kritisiert. Einen Bericht über die erneute Gewalt-Eskalation in der Grenzregion zwischen Israel und dem Gazastreifen beginnt mit den Worten: "Nach schweren Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen..." Dies sei falsch, so Kiewel in ihrem Beitrag.