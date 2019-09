Knapp ein Jahr ist es jetzt her, dass die irische Musikern Sinéad O'Connor (52, "Sean-Nós Nua") zum Islam konvertiert ist. Damals hatte die "Nothing Compares 2U"-Sängerin nicht nur ihre Religion gewechselt, sondern in einem Aufsehen erregenden Tweet auch viele Menschen beleidigt. Unter anderem hatte O'Connor zu verstehen gegeben, dass sie "nie wieder Zeit mit weißen Menschen verbringen" wolle. Diese empfinde sie als "ekelhaft". Sie selbst hatte ihren Tweet vom November 2018 auch als rassistisch bezeichnet. Nun bittet die Sängerin um Verzeihung.