Nach Belästigungsvorwürfen Verleumdungsklage: Geoffrey Rush bekommt Recht

Oscar-Gewinner Geoffrey Rush (67, "Fluch der Karibik") hat sich Medienberichten zufolge erfolgreich gegen Belästigungsvorwürfe gewehrt, die in der Tageszeitung "The Daily Telegraph" gegen ihn erhoben wurden. In den Ende 2017 veröffentlichten Vorwürfen ging es um vermeintlich ungebührliches Verhalten gegenüber der Schauspielerin Eryn Jean Norvill, die gemeinsam mit Rush zwischen 2015 und 2016 an der Aufführung des Shakespeare-Werks "König Lear" in Sydney beteiligt war. Der australische Star zog infolgedessen wegen Verleumdung gegen den Journalisten Jonathan Moran vor Gericht. Am heutigen Donnerstag wurde nun zu seinen Gunsten geurteilt.