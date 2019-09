Nach Balkon-Sturz "GZSZ"-Star Felix van Deventer: Darum ist es zum Unfall gekommen

Felix van Deventer (23, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten") stürzte vergangenen Freitag vier Meter von seinem Balkon in die Tiefe. Nun hat er mit RTL über den Unfallhergang gesprochen. "Meine Frau hatte den Schlüssel vergessen, sie war schon im Auto. Ich habe geguckt, ob es irgendeine Lösung gibt", erzählte der Schauspieler. Die Balkontür sei zufällig noch geöffnet gewesen. Kurzum sei er nach oben geklettert. "Ich bin die Regenrinne hoch, habe mich oben am Gitter an meinem Balkon abgestützt und habe mich daran entlang gehangelt." Dann sei er jedoch mit den Händen abgerutscht.