Nach Babypause Comeback bei "GZSZ": Chryssanthi Kavazi ist wieder da

Chryssanthi Kavazi (31) hat ihre Babypause beendet und kehrt in ihre Rolle der Laura Lehmann bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Die Schauspielerin war im Oktober 2019 das letzte Mal in der RTL-Serie zu sehen. Nur rund einen Monat später brachte sie ihr erstes Kind mit Ehemann Tom Beck (42) auf die Welt. In einem Video berichtete sie nun direkt von ihrem ersten Drehtag.