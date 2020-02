Hertha BSC nach Klinsmann-Abgang wieder interessant für Kovac

Der Name des ehemaligen Bayern-Trainers wurde bereits mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Wenige Wochen nach seinem vorzeitigen Ende in München wurde er in der Premier League gehandelt, unter anderem beim FC Arsenal. Noch vor dem Intermezzo von Jürgen Klinsmann als Hertha-Coach hätten die Berliner ihn gerne in seine Heimatstadt geholt. Kovac winkte ab – und tat das auch nach dem Klinsmann-Rücktritt. "Ich habe wieder die Freude, die Spannung, den Willen"