Die Firma machte gleich Nägel mit Köpfen. Bereits drei Tage später kam ein Elektriker bei Peter T. vorbei, sah sich die Situation vor Ort an. Nach Einschätzung des Fachmanns ist die Installation einer abschließbaren Steckdose in der Tiefgarage "gar kein Problem" – inklusive einer Leitung zum Zähler des Rentners. Bereits kommende Woche will die Firma Bauer einen Antrag zur Genehmigung der Arbeiten an die Hausverwaltung schicken. Sobald Hausverwaltung und Eigentümer zustimmen, kann es losgehen. Peter T. zur AZ: "Mannomann, wie bin ich froh und dankbar. Hoffentlich klappt alles!"