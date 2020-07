Tatsächlich kam es in München zuletzt ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei. Erst am vergangenen Wochenende haben mehrere Personen Polizisten an der Isar provoziert und beleidigt. Auch am Gärtnerplatz gibt es immer wieder Ärger mit Partys – Anwohner beschweren sich hier regelmäßig über Lärm, Wildbiesler und Pöbeleien.