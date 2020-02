Nach Aussagen von Beamten Anwalt von Harvey Weinstein sieht keine Selbstmordgefahr

Parallelen zum Epstein-Fall?

Zuvor berichteten US-Medien, dass hohe Beamte der Justizvollzugsbehörden offen ihre Ängste in Bezug auf einen möglichen Selbstmord Weinsteins gegenüber der Presse geäußert hätten. Man habe Angst, dass Weinstein zu Ähnlichem fähig sein könnte, wie Jeffrey Epstein (1953-2019). Der verurteilte Sexualstraftäter starb am 10. August 2019 in einem New Yorker Gefängnis. Trotz zahlreicher anders lautender Verschwörungstheorien gab die Gerichtsmedizin nach Abschluss der Untersuchungen Suizid als offizielle Todesursache bekannt.