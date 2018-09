In einer Kombination aus regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen und Vorgesetztenfeedbacks würden Stimmungen und Befindlichkeiten der Belegschaft erfasst, heißt es weiter. "Zudem können sich unsere Mitarbeiter/innen jederzeit an Gleichstellungsbeauftragte der unterschiedlichen Unternehmensbereiche wenden und natürlich an die Kolleginnen und Kollegen des Betriebsrats, bei denen es sogar spezielle Mobbing-Beauftragte gibt. Darüber hinaus stehen unseren Mitarbeiterinnen jederzeit psychologisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zur Verfügung, die der Schweigepflicht unterliegen."