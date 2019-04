Nach Aus seines Sonntags-Talks auf Sky Kult-Moderator Jörg Wontorra bekommt neue Sendung

Das neue Format starte bereits im August, derzeit würde man an den Details arbeiten. Wie das Blatt weiter berichtet, soll die neue Sendung ebenfalls an den Bundesliga-Wochenenden ausgestrahlt werden, allerdings nicht in direkter Konkurrenz zum Sport1-Talk "Doppelpass" am Sonntagvormittag. Wontorra kommentierte bereits die Meldungen: "Ich danke meinem Team für viele tolle Sendungen, mit denen wir Sky in die Schlagzeilen gebracht haben. Jetzt freue ich mich sehr auf das neue Format."