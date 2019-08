Nach Aus kurz vor dem Finale "Promi Big Brother": Das war für Almklausi "wirklich unnormal"

Mit den anderen Kandidaten wollen Sie in Kontakt bleiben?

Almklausi: Ja, wir machen auch einen Song zusammen. Ich habe heute schon mit meinem Produzenten telefoniert. Wir werden uns die Freigabe von "Großer Bruder" holen. Wir lassen es jedem offen, ob er mitmachen will. Bisher weiß ich von acht bis neun Leuten, dass sie sicher dabei sind. Und Zlatko lade ich zu mir nach Hause ein, er wohnt ja in meiner Nähe, und bearbeite ihn noch. Das kriege ich hin.

Hat Sie jemand Ihrer Mitbewohner besonders überrascht, positiv oder negativ?

Almklausi: Meine Frau hatte gewusst, dass Theresia dabei ist und meinte zu mir: "Oh, da wirst du deinen Spaß haben. Die war bei 'Germany's next Topmodel' immer so eine Komische und ein bisschen durchgeknallt." Ja, sie ist durchgeknallt, aber im positiven Sinne. Ganz gleich ob sie mich gestern gewählt hat, sie ist eine tolle Frau und wird ihren Weg gehen. Ich habe sie am Anfang echt falsch eingeschätzt.

Joey Heindle sorgt für jede Menge Wirbel im Camp. Wie schätzen Sie das Ganze ein?

Almklausi: Ich habe ihm auch gestern wieder gesagt, er soll endlich mal seinen Mann stehen und nicht immer rumheulen. Außerdem soll er nicht die ganze Gruppe mit runterziehen. Ich finde, er braucht einen Imagewechsel samt neuer Frisur, weil er immer als Heulsuse in der Öffentlichkeit steht. Man hat immer Mitleid mit ihm, was ich schade finde. Ich glaube schon, dass er ein guter Mensch ist, aber er spaltet die Öffentlichkeit. Die eine Seite sagt, er ist cool, die anderen stempeln ihn als Heulsuse ab.

Tobi und Janine sind nun offiziell ein Paar. Denken Sie, Ihre Liebe wird auch nach der Show fortbestehen?

Almklausi: Ich finde die zwei wirklich toll, das könnte schon was werden. Ich würde es ihnen gönnen. Die Entfernung könnte Stress mit sich bringen, aber sie stehen mit beiden Beinen im Leben, haben ihre Jobs. Ich glaube, dass die Beziehung eine Weile hält, ob für die Ewigkeit sei mal dahingestellt. Aber das nächste halbe Jahr sind sie noch zusammen.

Wem rechnen Sie die besten Chancen auf den Sieg aus bzw. wem gönnen Sie den Sieg?

Almklausi: Joey war sehr oft nominiert und die Zuschauer haben für ihn angerufen. Ich glaube, er wird das gewinnen. Wenn er nicht gewinnt, fällt er in ein sehr tiefes Loch. Gönnen würde ich es allerdings Theresia mehr. Ich finde, die Zuschauer sollten bedenken, wer war länger im Zeltlager, wer hat immer Gas gegeben, beim Feuer machen, einkaufen. Im Zeltlager hatte man es immer schwerer. Ich finde es schade, dass die Zuschauer das nicht sehen. Joey war die meiste Zeit im Luxusbereich, genauso wie Tobi und Janine, deswegen gönne ich es Theresia am meisten.