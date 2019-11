Nach Aus bei "Die Höhle der Löwen" Carsten Maschmeyer: Darum ist Frank Thelens Ausstieg konsequent

Das Löwen-Rudel verliert ein Mitglied der ersten Stunde: Investor Frank Thelen (44) steigt aus der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen" (VOX) aus. "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Aber nach sechs Staffeln 'Die Höhle der Löwen' wird es für mich Zeit, neue Wege zu gehen", zitiert der Sender den 44-Jährigen. Für Löwe Carsten Maschmeyer (60) keine Überraschung, sondern nur konsequent: "Sein Ausstieg ist nachvollziehbar, denn er hat in den letzten zwei Jahren kaum mehr Deals gemacht und war in der letzten Staffel weniger als die Hälfte der Aufzeichnungstage im Studio dabei", erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.