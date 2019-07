Beim "Kaiser Cup" handelt es sich um ein Golf-Turnier zugunsten der Stiftung von Franz Beckenbauer. Beckenbauer selbst wird dort nicht mehr antreten: In den vergangenen Jahren plagten ihn immer wieder gesundheitliche Probleme. So wurde Beckenbauer 2018 eine künstliche Hüfte eingesetzt, 2016 hatte er eine mehrstündige Operation am offenen Herzen, bei der ihm mindestens ein Bypass gelegt wurde. 2017 folgte die zweite Herz-OP.