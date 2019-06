Die Kapazität, mit das größte Problem bei den Löwen in Giesing, bleibt in Mannheim bestehen. Der Zuschauerschnitt lag laut Fußballportal "fupa.net" bei knapp über 6.500 Fans. Wobei zum Meisterschaftsspiel gegen Wormatia Worms mehr als 14.400 Zuschauer ins Carl-Benz-Stadion strömten, und auch im bedeutungslosen letzten Saisonspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II waren mehr als 10.000 Zuschauer da.

Grünwalder Stadion - weiter ungelöste Frage

Auch ins Grünwalder Stadion war vergangenen Sommer investiert worden, rund 1,5 Millionen Euro für eine neue Beschallungsanlage, einen Lärmschutz an der Ostkurve sowie in Wellenbrecher und Treppenaufgänge in der Westkurve. Aktuell läuft die Machbarkeitsstudie der Stadt über einen möglichen Ausbau - ein Ergebnis wird in den nächsten Wochen erwartet. Einen Aus- oder Umbau würde es aber wohl erst zur Saison 2020/21 geben. In Mannheim werden dagegen schnellstmöglich Fakten geschaffen.

Wie vielerorts in der Dritten Liga. Bei Sechzig dagegen ist auch in dieser Frage alles offen.

Stadionbaumaßnahmen in der 3. Liga im Vergleich:

Karlsruher SC , Aufsteiger in die 2. Liga: Kompletter Neubau des Wildparkstadions in eine reine Fußball-Arena für 34.300 Zuschauer. Veranschlagte Kosten: 123 Millionen Euro

, Aufsteiger in die 2. Liga: Kompletter Neubau des Wildparkstadions in eine reine Fußball-Arena für 34.300 Zuschauer. Wehen Wiesbaden, Aufsteiger in die 2. Liga: Aus- und Neubau der Westtribüne, Kapazitätserweiterung von 12.500 auf 15.000 Zuschauer. Geschätzte Kosten: 8 bis 9 Millionen Euro

Aufsteiger in die 2. Liga: Aus- und Neubau der Westtribüne, Kapazitätserweiterung von 12.500 auf 15.000 Zuschauer. Preußen Münster: aufwändiger Umbau und Modernisierung des Preußenstadions samt Infrastruktur und NLZ. Veranschlagte Kosten: 40,25 Millionen Euro

aufwändiger Umbau und Modernisierung des Preußenstadions samt Infrastruktur und NLZ. SpVgg Unterhaching: abgeschlossene Sanierungsarbeiten in der Osttribüne, neue Sitzschalen auf der Haupttribüne. Geschätzte Kosten: Jeweils im unteren sechsstelligen Bereich. Diskutiert wird mit der Gemeinde zudem über eine Generalmodernisierung des Sportparks. Geschätzte Kosten: zehn Millionen Euro

abgeschlossene Sanierungsarbeiten in der Osttribüne, neue Sitzschalen auf der Haupttribüne. Diskutiert wird mit der Gemeinde zudem über eine Generalmodernisierung des Sportparks. TSV 1860: abgeschlossene Modernisierungsarbeiten in Ost- und Westkurve sowie an der Sprechanlage. Kosten: 1,5 Millionen Euro. Laufende Machbarkeitsstudie über einen Ausbau auf 18.600, 25.000 oder 30.000 Zuschauer.

