Nach Aufruf von Taylor Swift Bella Thorne setzt sich für LGBTQ-Gemeinschaft ein

Vor einigen Tagen startete Taylor Swift (29, "ME!") eine Petition, die den US-Senat dazu aufruft, ein Gesetz zur Gleichstellung der Rechte von Schwulen und Lesben zu verabschieden. Jetzt bekommt der Musikstar prominente Unterstützung: Schauspielerin Bella Thorne (21, "Duff") macht sich ebenfalls stark für die LGBTQ-Gemeinschaft. Im Interview mit "The Hollywood Reporter" erklärt sie, dass sie die Idee gut findet. "Ich werde die Petition unterschreiben, denn wenn etwas ein Schritt in die richtige Richtung ist, werde ich diesen Schritt gehen."