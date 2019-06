Neuhausen - Was für ein Zufall: Nachdem eine 23-jährige Münchnerin am 29. Mai in Neuhausen von einem zunächst Unbekannten mit Pfefferspray besprüht und beschimpft wurde, hat sie den Angreifer zwei Tage später auf einem Balkon in der Nähe des Tatorts wiedererkannt – das berichtet die Polizei.