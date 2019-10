So oft werden Spiele in Bayern abgebrochen

Glücklicherweise sind derlei Vorfälle aber in Bayerns Amateurligen die Ausnahme. 234.279 Spiele wurden in der Saison 2018/2019 mit einem Spielbericht erfasst (das sind 87 Prozent aller stattgefundenen Spiele). Dabei haben die Sportgerichte in Bayern 67 Spielabbrüche (Verletzung der Platzdisziplin durch Zuschauer, Tätlichkeiten gegen Spieler und Schiedsrichter) verhandelt. Im Schnitt ist es also bei ca. 0,029 Prozent aller Spiele zu einem Spielabbruch gekommen.