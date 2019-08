München - Mit seiner München-Kippa will Terry Swartzberg ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für alle, die mit ihm für ein freudiges, angstfreies Judentum stehen wollen. Ein Zeichen, welches in letzter Zeit leider immer relevanter geworden ist. Fast wöchentlich wurden in München in letzter Zeit antisemitische Übergriffe gemeldet. Swartzbergs Kippa ziert der goldene Schriftzug "München", eingerahmt von kleinen Stolpersteinen, für deren Installation sich der Amerikaner seit Jahren einsetzt.