Nach Angriff von Samantha Marie Ware "Glee"-Star Lea Michele entschuldigt sich für Fehlverhalten

In ihrem Instagram-Post nimmt Michele nun ausführlich zu den Angriffen Stellung. So habe sie ihr eigenes Verhalten in den letzten Monaten reflektiert und in der Tat feststellen müssen, dass sie andere verletzt habe. Sie wisse nicht, warum sie manchmal unangemessen reagiere, möglicherweise sei ihre eigene Unreife Schuld daran. In wenigen Monaten werde sie aber nun Mutter und wisse um ihre Verantwortung. "Ich habe mir die Kritik angehört und lerne", schreibt Michele. Ihr tue alles sehr leid, für die Zukunft habe sie aus dieser Erfahrung gelernt.