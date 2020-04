Nach Angriff auf Milo Lili Reinhart postet emotionales Statement für ihren Hund

Der Kontakt zu Freunden gibt ihr Kraft

Die Corona bedingte Isolation verbringen Frauchen und Hund in Vancouver. Neben der Pflege des Vierbeiners male sie und mache Puzzles. Ihre sozialen Kontakte halte sie via Video-Chats aufrecht: "Es war ein unglaublich harter Monat für alle von uns. Und auch wenn die Quarantäne uns isoliert und extrem herausfordernd ist, vor allem für diejenigen, die mit mentalen Problemen zu kämpfen haben, habe ich in dieser Zeit einiges über mich selbst gelernt. Ich habe gelernt, die Menschen in meinem Leben zu schätzen, die mir im Guten und im Schlechten zur Seite stehen", heißt es auf Instagram.