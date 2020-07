Nach "Angelcamp" Peta zeigt Sido wegen Tierquälerei an

"Auch wer zur Selbstvermarktung Tiere quält, muss mit einer Anzeige rechnen", heißt es in einem Statement auf der Peta-Homepage. Das "Angelcamp" fand vom 17. bis 19. Juli an einem See in Gollwitz in Brandenburg. Ziel der Veranstaltung war laut Peta: "Den Zuschauerrekord des Vorjahres mit 200.000 gleichzeitigen Zuschauern zu brechen und nebenbei Werbung für Lebensmittelprodukte zu platzieren."