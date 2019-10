Nach angeblicher Trennung Das sagt Travis Scott zu den Fremdgehgerüchten

Im US-Magazin "People" hatte ein Insider zuletzt erklärt, dass unterschiedliche Auffassungen über die gemeinsame Zukunft zur Trennung geführt hätten. Nach Tochter Stormi (20 Monate) wolle Jenner ein weiteres Baby, während Scott sich momentan auf seine Karriere konzentriere. Er habe in der Beziehung nicht genügend Einsatz gezeigt: "Travis ist nicht dazu bereit, ihr all das zu geben, was sie möchte."