Nach Andrew Lincolns "Abschied" "Walking Dead"-Ableger gibt erste Hinweise auf Rick Grimes' Schicksal

Die ersten wirklichen Hinweise über seinen Verbleib liefert nun aber das Spin-off "Fear the Walking Dead". Die Serie feierte am Sonntag in den USA mit der Folge "Here to Help" den Start ihrer fünften Staffel und gab aufmerksamen Fans eine interessante Info: In einer Szene finden die Protagonisten einen bewaffneten Untoten in einer seltsamen Uniform. Darauf zu sehen ist ein spezielles Symbol, das aus drei Ringen besteht und nicht zum ersten Mal im "Walking Dead"-Universum vorkommt. Exakt dasselbe Zeichen befand sich auch schon auf dem Hubschrauber, der Rick aus seiner misslichen Lage befreite!