Nach alarmierendem Post Große Sorge um Pete Davidson

Davidson hatte am Samstag eine inzwischen gelöschte Nachricht auf Instagram abgesetzt, die viele seiner Follower alarmierte. "Ich möchte wirklich nicht mehr auf dieser Erde sein", schrieb er unter anderem. Offenbar wurde sogar die Polizei eingeschaltet, die den 25-Jährigen der "New York Times" zufolge in den Studios des Senders NBC antraf, wo er arbeitete. Ariana Grande (25), die Ex-Verlobte des Comedians, versprach Davidson in inzwischen ebenfalls gelöschten Tweets ihre Unterstützung und entschuldigte sich: "Ich wollte niemandem etwas Böses", zitiert "People" sie. "Alles, was ich will, ist, dass alle gesund und glücklich sind."