Nach Affäre mit Jordyn Woods Khloé Kardashian: Ex-Freund Tristan Thompson drohte mit Selbstmord

Khloé Kardashian (34) hat in der neuesten Folge der Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" harte Vorwürfe an ihren Ex-Freund Tristan Thompson (28) gerichtet. Er habe mit Selbstmord gedroht, solle er sie verlassen. Ursprung des Dramas ist eine Fremdgeh-Affäre des Basketballprofis mit Jordyn Woods (21), der besten Freundin von Kardashians jüngster Halbschwester Kylie Jenner (21). Das berichtete das US-Promimagazin "People".