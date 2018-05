Die beiden neuralgischen Stellen wurden von der australischen Künstlerin in vorauseilendem Gehorsam bereits unkenntlich gemacht. Dazu schrieb sie: "Porträt einer Frau aus dem 21. Jahrhundert, in einer Post-Nippel-Welt lebend." Übrigens: Wer den unzensierten Blick auf Iggy Azalea auf Instagram verpasst hat, kann via Twitter selbigen immer noch erhaschen. Die tweetenden Kollegen haben das freizügige Oben-ohne-Bild nämlich offensichtlich durchgewunken. Zumindest ist es dort immer noch zu sehen.