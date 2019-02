Auch der TSV 1860 ist darunter

Dabei geht es in der Diskussion um Kompromisse. Will der DFB schließlich seine bisher fünf Regionalligen in vier Regionalligen zusammenfassen - mit dann vier direkten Aufsteigern in die 3. Liga. Was die Regelung freilich fairer macht. Es wurde eifrig diskutiert und gerungen - und schließlich haben sich nun die Klubs zu einem Kompromiss durchgerungen.