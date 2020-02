Nach acht Jahren Stiefvater-Dasein Ashton Kutcher über Demi Moores Töchter: "Ich werde sie immer lieben"

Ashton Kutcher (41, "Two and a Half Men,) hat im Podcast "WTF" von Comedian Marc Maron (56) offen über das Verhältnis zu den Töchtern seiner Ex-Frau Demi Moore (57) gesprochen. Er bemühe sich bewusst darum, mit Rumer (31), Scout (28) und Tallulah Willis (26) - ihr Vater ist Schauspieler Bruce Willis (64) - weiter in Kontakt zu bleiben, so Kutcher. Die Zeit, die er als ihr Stiefvater verbrachte, werde er nie vergessen.