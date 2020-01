Nach acht gemeinsamen Jahren Vanessa Hudgens und Austin Butler sollen sich getrennt haben

Die US-Schauspieler Vanessa Hudgens (31, "High School Musical") und Austin Butler (28, "Once Upon a Time... in Hollywood") sollen sich nach acht Beziehungsjahren getrennt haben. Das bestätigte ein Insider der US-Seite "US Weekly": "Vanessa und Austin haben sich offiziell getrennt, und Vanessa hat denen, die ihr nahestehen, von ihrer Trennung erzählt", wird er zitiert. Eine offizielle Bestätigung, die unter anderem "People" bei den Sprechern des Paares angefragt hat, gibt es allerdings nicht.