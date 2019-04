München - Arjen Robben schuftet wie ein Verrückter. Tag für Tag arbeitet der 35-jährige Niederländer an der Säbener Straße dafür, dass sein großer Traum doch noch in Erfüllung geht. "Es sind meine letzten zwei Monate in diesem Verein, in dem ich zehn Jahre war. Ich will nochmal spielen, nochmal das Trikot anziehen. Das ist für mich das Allerwichtigste", sagte Robben kürzlich.