Nach Absage von MDR-Talkshow "Riverboat" Kein Coronavirus: Jörg Kachelmann gibt Entwarnung auf Twitter

Er war einer der ersten Prominenten in Deutschland, die den Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus öffentlich machten. Jetzt gab TV-Moderator Jörg Kachelmann (61) aber Entwarnung. "...will man auf Nummer sicher gehen", beginnt sein Post auf Twitter, begleitet von einem scherzhaften GIF. "Ich muss die Hoffnungen der Freunde in den Onlinemedien enttäuschen. Und möchte mich für die vielen guten Wünsche bedanken. Es ist erst mal nix mit #coronavirus." Somit ist anzunehmen, dass der Test auf das Virus negativ ausgefallen und der Schweizer nicht erkrankt ist.