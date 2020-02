Nach Absage von Lindsey Vonn Kommt Richard Lugner ohne Stargast zum Wiener Opernball?

Er hat "die Qual der Wahl"

Probleme, auf die Schnelle Ersatz zu finden, hat der 87-Jährige offenbar nicht. "In der Not habe ich meine Tochter Jaqueline damit beauftragt, jemanden zu finden. Sie kam dann mit einem höchst ansprechenden weiblichen Gast", erzählte Lugner nun dem Blatt. Jetzt habe er "die Qual der Wahl", denn nach dem Debakel seien ihm zudem 50 Vorschläge gemacht worden. "Ich habe mich für die Beste entschieden." Wer damit gemeint ist, will der Society-Baumeister kommenden Mittwoch (12.2.) auf einer weiteren Pressekonferenz verkünden.